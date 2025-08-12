В Непале почти все горы объявили бесплатными для восхождения

Власти Непала объявили почти все свои горы бесплатными для восхождения. Ближайшие два года они не будут брать плату с альпинистов за экспедиции на 97 гималайских гор. Такое решение принято, чтобы стимулировать альпинистов ходить в отдаленные районы Непала, и тем самым, разгрузить Эверест. Вдобавок, плата за главную вершину Непала, в пик сезона с сентября вырастет до 15 тысяч долларов. Непал повысил цену впервые за 10 лет.

Все этим меры вряд ли помогут, считает президент российского «Клуба 7 вершин» Александр Абрамов:

Александр Абрамов президент российского «Клуба 7 вершин» «Передаю вам привет с Эльбруса. Буквально два месяца назад я был на Эвересте. Да, в Непале сейчас все больше и больше туристов, и на Эвересте сейчас огромное количество людей. Поэтому подняли пермит, но я не думаю, что это кого-то остановит. На самом деле цена восхождения на Эверест сейчас где-то 65-75 тысяч, до 100-150 тысяч долларов, поэтому увеличение стоимости на 5 тысяч ничего не изменит. То, что открыли другие горы за бесплатно, это хорошо, но я думаю, что это те самые горы, на которые никто просто не ходит».

Альпинизм — самый важный источник дохода для Непала. На территории страны находятся восемь из десяти самых высоких вершин в мире. В прошлом году сборы за восхождение принесли Непалу 6 млн долларов США, и три четверти этой суммы пришлись на Эверест.

Несмотря на повышение стоимости разрешения на восхождения, поток альпинистов на Эверест не снизится — это сейчас тренд, говорит заслуженный мастер спорта по альпинизму, обладатель «Золотого ледоруба» Юрий Кошеленко:

— Эта тенденция, с моей точки зрения позитивная, но я не уверен, что это как-то повлияет на количество выданных разрешений на Эверест, потому что увеличение на 5 тысяч долларов при стоимости экспедиции 60-70 тысяч для клиента — это ни о чем. Дело в том, что это уже давно не альпинизм, это своего рода экстремальный туризм, я сравниваю это с Куршавелем. Подготовленные трассы, все оборудовано, тебя тащат на гору местные носильщики, инструктора, шерпы, лагеря все обеспечены. Для человека заплатить лишних 5 тысяч долларов это так.

— Действительно ли настолько Эверест перегружен?

— Он перегружен. Даже когда в 2001 году мы делали восхождение, наша палатка стояла, можно сказать, на развалинах будущих экспедиций, под нами были газовые баллоны, то есть там все нужно чистить. Там южное седло, с которого сейчас в основном делают восхождение, полностью замусорено. Потому что с каждым годом количество людей увеличивается, и еще к этому добавляется то, что Китай после covid фактически ограничил очень сильно восхождение с севера. И сейчас все желающие, а это для обеспеченных людей современный тренд — делать восхождения на Эверест. Китай ограничил, все идут с Непала. Естественно, по этому маршруту очень много оставляется мусора, то есть там вредится экология, и ты уже не чувствуешь, что ты находишься в той горной чистой среде, о которой мы идеально вспоминали еще в начале нашего века, когда там людей вообще не было, человеческих вибраций не было. А сейчас там и интернет, и квадрокоптеры, и вертолеты все это заносят, завозят. То есть это инфраструктура, к альпинизму это уже никакого отношения не имеет.

Вершины, на которые в Непале можно будет подняться бесплатно, расположены в западных непальских провинциях. Их высота — от 5900 до 7132 метров. Высота Эвереста — 8849 метров.