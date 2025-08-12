Турция решила судьбу системы «все включено»

Отмена системы «All inclusive» в Турции не планируется, заверил вице-президент РСТ Дмитрий Горин в интервью URA.RU.

© runews24.ru

По его словам, нет никаких предпосылок для ликвидации этой системы, и подобное развитие событий маловероятно. Система "Все включено" является экономически выгодной для турецкой туристической отрасли, что делает её отмену нецелесообразной, подчеркнул Горин. Он также отметил, что Турция активно использует различные форматы сервисов для привлечения туристов.

Эксперт добавил, что вопрос о возможной отмене системы "Все включено" периодически возникает в информационном пространстве, примерно от 5 до 10 раз в год, однако эти обсуждения не имеют под собой реальной основы. Данная система позволяет туристам заранее планировать свой бюджет и является прибыльной для отелей и ресторанов. Проблема с большим количеством отходов, о которой говорят в последнее время, действительно существует, но она связана с управлением закупками и обслуживанием, а не с необходимостью отмены системы, подытожил Горин.

До этого в турецких СМИ появилась информация о возможном переходе от системы "Все включено" к системе "а-ля карт", где туристы оплачивают только то, что заказывают и съедают. Предполагалось, что отказ от "все включено" связан с усилиями по сокращению пищевых отходов.

Ранее мы писали, что уаждый четвертый россиянин мечтает о собственном жилье на курорте. Также были названы топ-5 самых востребованных туристических направлений в России в 2025 году.