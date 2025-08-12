Российских туристов покусала морская черепаха

На пляже в микрорайоне Лиман в турецкой Анталье трех человек покусала морская черепаха. Об этом редакции TourDom.ru рассказала отдыхающая из России.

«Мы обычно рано утром идем на море, сегодня пришли около 7 часов. Взрослый сын плавал за буйками, а я вдоль берега. Неожиданно он закричал: "Меня укусила огромная черепаха". Сначала подумала, что шутит. Но тут вижу: на пляже один из местных поднял шорты и что-то показывает, видимо тоже укус, люди собрались вокруг».

Россияне вместе поплыли к берегу, до него оставалось буквально 4–5 м, как женщина внезапно ощутила сильный удар в районе поясницы. Оказалось, что пресмыкающееся добралось и до нее.

«У сына на ноге значительная рана, у меня на коже тоже видны следы зубов».

Впрочем, туристы не стали обращаться к врачу и обработали повреждения сами.

Пляж, где произошел инцидент, довольно популярное место.

«Рядом отель Grand Santana, неподалеку гостиницы Porto Bello, Megasaray, Crown Plaza».

Логгерхеды (другое название – caretta-caretta) питаются беспозвоночными – медузами и моллюсками – и обычно не агрессивны по отношению к человеку. Однако пресмыкающиеся могут укусить, если будут спровоцированы или примут пловца за свою добычу. Укусы животного не опасны, но могут быть довольно ощутимы, возможны рваные раны.

Чаще всего нападения происходят в период появления потомства. Специалисты университета Акдениз пояснили, что логгерхеды делают кладки на пляжах Лары, Белека и Сиде, в период гнездования возникает родительский инстинкт. В августе 2022-го в Анталье черепаха укусила гражданку России – в руку и бедро. 64-летнюю женщину доставили в больницу. Пострадал от животного и поспешивший ей на помощь спасатель. Всего же на протяжении двух недель атакам caretta-caretta подверглись 11 человек в регионе.

Отдыхающим посоветовали быть внимательными во время купания, а также не кормить животных и не трогать их. В августе 2017-го сообщалось о случаях укусов людей на Эгейском побережье Турции, рядом с Бодрумом. Тогда туристы в погоне за эффектными селфи кормили черепах и играли с ними.

Ранее TourDom.ru писал, что в страховых компаниях опровергли «массовые случаи» аллергии на море в Турции и Египте, о которых написали некоторые тг-каналы.