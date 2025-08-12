Отель Club Hotel Anjeliq ответил на сообщения об отравлении россиян

Отель Club Hotel Anjeliq, оказавшийся в центре скандала из-за жалоб российских туристов, категорически опровергает информацию о нарушениях санитарных норм и случаях отравления. В официальном заявлении администрация назвала публикации в СМИ недостоверными и наносящими ущерб репутации бизнеса.

© tourdom.ru

На прошлой неделе TourDom.ru и несколько телеграм-каналов сообщили о недовольстве гостей отеля. По словам турагента, чьи клиенты недавно отдыхали в Аланье в Club Hotel Anjeliq, туристы жаловались на грязное море, несоблюдение гигиенических норм в номерах, а также скудное питание. Некоторые отдыхающие якобы попали в больницу с симптомами отравления.

Представители гостиницы заявили, что проверки не выявили никаких нарушений, а все услуги предоставляются в соответствии с установленными стандартами.

«Мы категорически отрицаем эти обвинения. Никаких официальных жалоб от постояльцев не поступало, а Генеральное консульство России в Анталье подтвердило отсутствие обращений по поводу отравлений в Аланье», – подчеркнули в отеле.

Администрация также выразила возмущение распространением, по их мнению, ложной информации, отметив, что подобные публикации вызывают необоснованную панику среди гостей и персонала.

«12 лет мы принимаем российских туристов, делая всё для их комфорта. Эта ситуация нас глубоко огорчила и обидела. Мы ценим наших гостей и уверены в качестве нашего сервиса», – пояснили в Club Hotel Anjeliq.

Добавим, что в ситуации также обещал разобраться и Роспотребнадзор. Ведомство направило запрос коллегам в Турции.