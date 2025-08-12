Перечислены плюсы и минусы отдыха во Вьетнаме в сентябре

Сентябрь во Вьетнаме – идеальное время для экономных путешественников, готовых к погодным сюрпризам. В этом месяце цены на отели и перелеты падают на 30–50%, а толпы туристов исчезают, открывая возможность увидеть страну без суеты. Но стоит ли игра свеч, если половину отпуска может лить дождь?

© unsplash

Возможность сэкономить

«Сентябрь во Вьетнаме – это месяц для экономных туристов. Цены падают практически на все: отели, рестораны, экскурсии, даже уличная еда становится дешевле из-за снижения спроса. Проживание в сентябре может стоить на 30–50% меньше, чем в высокий сезон», – поделился трэвел-блогер в дзен-канале «Через горы и моря».

В низкий сезон цены на отели в Хойане снижаются в 2–2,5 раза – комфортные номера доступны за 25–30 долларов против 60–80 долларов в декабре. Однако эксперты рекомендуют уточнять информацию о работе отелей, поскольку часть заведений закрывается на профилактику именно в этот период.

Авиабилеты в сентябре дешевле на 20–40% по сравнению с высоким сезоном, но погодные условия могут вносить коррективы. Отмены рейсов из-за тайфунов нередко вынуждают пассажиров выбирать альтернативные варианты транспорта, что требует дополнительного временного резерва при планировании поездки.

Погода

В это время северные регионы страны, включая Ханой и бухту Халонг, предлагают наиболее благоприятные условия. Температурный режим сохраняется в пределах 25–30 градусов, а осадки проявляются в виде сильных, но кратковременных ливней преимущественно после полудня. После дождя воздух становится заметно свежее, создавая идеальные условия для вечерних прогулок.

Центральные провинции в этот период демонстрируют переходную погоду с высокой влажностью (80–90%), создающую эффект парной даже при умеренной температуре. Южные территории, включая Хошимин, находятся под влиянием активных муссонов, дожди здесь носят точечный характер и редко длятся целый день.

Где искупаться

Условия для купания сильно варьируются по регионам, требуя гибкости от туристов. На Фукуоке (юг) сохраняются хорошие условия с теплым морем (28–29 градусов), хотя возможны волны. Центральное побережье (Дананг, Хойан) часто демонстрирует красные флаги из-за неспокойного моря.

На севере (Халонг) купальный сезон завершается, но начинается идеальное время для круизов с минимумом туристов. Яркие краски после дождя и уникальное освещение делают сентябрьские пляжи особенно фотогеничными. Главное – быть готовым к быстрой смене погоды и иметь под рукой дождевик.

Чем заняться в дождь

Сентябрь считается оптимальным временем для посещения культурных достопримечательностей. По наблюдениям гидов, в этот период в храмах и музеях практически нет очередей, а дожди создают особую атмосферу исторических мест. Особенно впечатляюще выглядит Императорский город Хюэ в дождливую погоду, когда древние постройки приобретают мистический облик.

Местные гастрономические туры в межсезонье позволяют познакомиться с сезонными фруктами – на рынках представлены экзотические сорта манго, свежий рамбутан и драконий фрукт. В уличных кафе можно укрыться от дождя и насладиться традиционным ароматным фо и свежесваренным кофе. Спа-центры в этот период особенно популярны – по отзывам посетителей, звуки дождя усиливают релаксирующий эффект процедур.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Таиланд и Вьетнам ожидают в 2026 году рекордного числа российских туристов.