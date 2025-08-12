Отмена «шведского стола» в Турции: какие могут последствия

Предложение заменить привычный формат «шведский стол» в отелях и ресторанах Турции является частью комплексной стратегии, направленной на рациональное использование ресурсов и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, рассказала в беседе с RT пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

© unsplash

«Однако в случае отмены системы "шведский стол" в Турции российский турпоток может значительно сократиться. Наши путешественники привыкли к высокому уровню сервиса и доступности всевозможных опций в рамках одного пакета. Шведский стол крайне популярен среди туристов из России, особенно среди семей с детьми», — пояснила собеседница RT.

По её словам, формат «всё включено» (all inclusive) обеспечивает удобство, предсказуемость расходов и комфортный отдых без необходимости постоянно планировать питание, что делает его ключевым фактором при выборе курорта.

«Если Турция откажется от этой системы, конкурирующие направления, такие как Египет, где all inclusive остаётся основой туристического предложения, получат значительное преимущество», — заключил Зюкова.

Ранее в Турции предложили заменить привычный формат «шведский стол» в отелях и ресторанах для борьбы с пищевыми отходами — соответствующую инициативу для президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовит Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации главы государства.