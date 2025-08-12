«Отдыхающие лежат штабелями». Блогер описал румынский курорт

Российский путешественник побывал на румынском курорте Мамая и описал его фразой «Геленджик в самый разгар сезона». Своим мнением он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, популярный курорт Европы напоминает что-то «родное» из-за панельных девятиэтажек на заднем плане или санаториев в стиле советского минимализма.

«Знакомые ассоциации навеивают и сами пляжи — они под завязку забиты туристами. Мамая выглядит так же, как какой-нибудь Геленджик в самый разгар сезона — отдыхающие лежат штабелями», — поделился он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже испанского курорта, Майорки, и описал местных девушек фразой «лишний вес — большая проблема». Однако для знакомства с ними достаточно навести на них камеру — они начинают позировать и улыбаться, добавил россиянин.