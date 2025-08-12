В Китае предлагают номера с собаками

В китайском городе Ухань туристам предлагают необычную услугу – номера с обученными собаками. За 499 юаней (около 70 долларов) в сутки гости могут заселиться с пушистым компаньоном. Все собаки проходят специальную подготовку, чтобы создавать уют и «приносить радость» постояльцам.

© РИА Новости

Выбор породы и условия для питомцев

Гостям отеля доступны различные породы собак, включая дружелюбных вест-хайленд-уайт-терьеров, ласковых золотистых ретриверов и энергичных хаски. Каждый пушистый сотрудник получает «зарплату» в размере 100 юаней (14 долларов) за сутки работы.

Животные предоставляются как самим отелем, так и местными кинологическими центрами, специализирующимися на дрессировке, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. С собакой можно играть, выводить на прогулку и укладывать спать.

Безопасность и правила обслуживания

Перед допуском к работе все собаки проходят тщательный медицинский осмотр, вакцинацию и специальный курс обучения взаимодействию с гостями. Персонал отеля строго контролирует поведение животных и обеспечивает их комфорт. В случае, если питомец проявит агрессию, администрация берет на себя всю ответственность.

При этом гости, допустившие жестокое обращение с собаками, заносятся в черный список заведения. Главная миссия хвостатых сотрудников – дарить постояльцам положительные эмоции и создавать уютную атмосферу.

