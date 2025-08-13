Большая белая акула вызвала переполох на популярных пляжах

Сообщения о большой белой акуле возле некоторых из самых популярных пляжей штата Мэн побудили полицию одного из прибрежных городов выпустить предупреждение об опасности для отдыхающих.

По словам представителей полиции, спасательная служба Скарборо получила известие об акуле длиной более 3 метров, которая была замечена в районе государственного парка Кресент-Бич, пляжа Хиггинс и пляжа Пайн-Пойнт, расположенных в получасе езды от Портленда. Местный рыбак моллюсков Дэвид Ланкастер смог снять с беспилотника акулу, плавающую прямо под поверхностью, ее серый плавник торчал сквозь волны, сообщает Associated Press. По его словам, увидеть большую акулу было "великолепно", хотя и немного удивительно. Полицейское управление в Скарборо заявило, что они распространяют кадры с беспилотника "для осведомленности общественности".

"Мы оперативно делимся этой информацией, чтобы держать сообщество в курсе", - говорится в заявлении полиции.

Белых акул, которые появились 50 лет назад в знаменитом фильме ужасов "Челюсти", редко можно увидеть у берегов штата Мэн, но они жили в водах штата на протяжении веков. В последние годы количество их появлений в прибрежных водах увеличилось, и некоторые ученые говорят, что растущая популяция тюленей в штате может быть причиной большей активности акул. Белые акулы питаются морскими млекопитающими, такими как тюлени.

Смертельные укусы акул для человека чрезвычайно редки. Первое зарегистрированное нападение акулы со смертельным исходом в штате Мэн произошло летом 2020 года, когда большая белая акула убила 63-летнюю Джули Димперио Холовах из Нью-Йорка. Она подверглась нападению у острова Бейли, примерно в 24 километрах к северо-востоку от Портленда. Власти штата отреагировали на это тем, что начали предоставлять отдыхающим на пляже больше предупреждений о присутствии акул.