Ксения Бородина призвала российских туристов следить за своими вещами в Италии

Телеведущая Ксения Бородина и ее новый супруг Николай Сердюков столкнулись с неприятным инцидентом во время отдыха в Италии. Один из телефонов звезды исчез, а обнаружила она пропажу лишь в Стамбуле.

© РИА Новости

После свадьбы пара отправилась в романтический тур по Италии, посетив Капри, Амальфи, Портофино и Венецию. Однако, прилетев в Турцию, Ксения Бородина поняла, что один из ее гаджетов пропал.

«У меня два телефона. Один – основной, второй – старый, я им редко пользуюсь. В аэропорту его не стало. Когда у тебя воруют, это очень неприятно. Остается мерзкий осадок», – рассказала телеведущая в соцсетях.

Ксения Бородина призвала российских туристов не спускать глаз со своих сумок во время поездок по Италии, особенно в Милане и Венеции. По ее словам, именно там чаще всего орудуют карманники.

Отметим, что этот случай – не единичный. С началом туристического сезона жалоб на пропажу личных вещей становится все больше: воры выхватывают сумки, опустошают арендованные машины и обчищают ничего не подозревающих путешественников.

Так, например, произошло с петербургской парой в Пизе. Молодые люди оставили багаж в автомобиле, а вернувшись, обнаружили разбитое стекло и отсутствие четырех чемоданов, ноутбуков, фотоаппарата и другой техники. Полиция помочь не смогла – камер наблюдения на месте не оказалось.

Эксперты советуют туристам быть бдительнее: не оставлять ценные вещи без присмотра и использовать специальные антикражные аксессуары.