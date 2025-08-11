Россияне потратили деньги на несуществующий отель в Ереване и «решал из 90-х»

Россиянке Ирине С. муж сделал на день рождения роскошный подарок – билет на концерт Дженнифер Лопес в Ереване. В центре столицы Армении через Booking.com был забронирован номер в четырехзвездочном отеле Nirvana, и за пару дней до концерта семья на автомобиле отправилась в эту страну.

Первый шок произошел в пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией, где, по словам Ирины, россияне «прошли 7 кругов ада», простояв около 12 часов в очереди перед двумя КПП – российским и грузинским.

Однако это были цветочки – настоящее разочарование случилось в Ереване. Когда туристы прибыли по адресу отеля, оказалось, что его… не существует.

«Ходили, искали, потом в этом же здании вдруг обнаружили отель с другим названием: наш был N Nirvana Hotel, а этот New Nairi Hotel. Первое, что пришло в голову, – название сменили. Отправились на ресепшен. Народу очень много, какая-то толпа дикая. Отстояли долго, но брони нашей нет. Я спрашиваю: “Может, номера есть свободные?” “Нет номеров”, – отвечают. У нас истерика, конечно, потому что весь Ереван забит, даже на “Авито” ни одной комнаты не снять», – рассказала TourDom.ru Ирина.

Но на улице туристы не остались – люди, «похожие на решал из 90-х», предложили в Nairi номер за 32 тыс. руб. в сутки.

«В такую же сумму мы забронировали номер в “Нирване” на двое суток. Но, делать нечего, мы согласились», – сказала туристка.

Она добавила, что в похожих ситуациях оказались десятки наших соотечественников, которые тем вечером оказались в Ереване.

«Это коллективный сговор против нашего, российского, присутствия на концерте», – сделала вывод Ирина.

Впрочем, россияне, скорее всего, просто столкнулись с нечистыми на руку бизнесменами.

«В день концерта в Ереване было очень много туристов, все гостиницы были забиты. Но о каких-то ущемлениях по отношению к россиянам я не слышала, в нашей стране к туристам из России всегда относятся очень тепло», – рассказали TourDom.ru в армянской туристической компании «Йур Сервис».

А вот с гостиницами действительно случаются метаморфозы. Как проверил журналист TourDom.ru, четырехзвездочная Nirvana до сих пор присутствует на Booking.com, правда забронировать номер нельзя, на что указывает объявление в верхней части страницы. Судя по отзывам (преимущественно отрицательным), гостиница работала с июня по начало августа, после чего, по всей видимости, была закрыта. Причем тех, кто приобрел номера, предупредить об этом не потрудились – ни сам отель, ни агрегатор.

«Мой муж связался с “Букингом”, чтобы узнать, как было осуществлено бронирование, и попытаться вернуть напрасно потраченные 32 тыс. руб., однако сервис его заблокировал», – отметила Ирина С.

Судиться с международной компанией россияне не намерены.

Редакция TourDom.ru направила запрос в отель Nairi с предложением прокомментировать ситуацию.

