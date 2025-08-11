Переехавший в США россиянин раскрыл правду о стране

Переехавший в Соединенные Штаты россиянин Григорий рассказал, что размер пособий в стране позволяет выживать даже без работы. Однако это часто приводит к плачевным последствиям и превращает страну в «ловушку для ленивых».

По словам Григория, поначалу он жил на доходы своего бизнеса, который продолжал работу в Татарстане. Однако со временем денег стало не хватать, и тогда он решил открыть собственную химчистку для мебели в Нью-Йорке. Но успеха не последовало.

Чтобы исправить ситуацию, он переехал в калифорнийский город Сакраменто и стал подрабатывать курьером. При этом, пока ему не дадут грин-карту, он не может свободно выбирать, где работать.

Несмотря на некоторые трудности, россиянин утверждает, что зарплаты курьера вполне хватает для комфортной жизни. Он сказал, что в Штатах действительно можно хорошо зарабатывать, если хорошо трудиться. Однако тем, кому трудолюбие несвойственно, в этой стране легко быстро оказаться на социальном дне.

— США — ловушка для ленивых людей... Здесь выдают хорошие пособия безработным, поэтому люди без определенного места жительства фактически ни в чем не нуждаются. Есть пищевые банки, которые бесплатно раздают еду нуждающимся, приюты для бездомных. Благотворительные организации бесплатно дарят на улицах телефоны. Можно просто так получить новенький Samsung, — поделился Григорий.

Кроме того, в южных штатах всегда тепло, поэтому бездомным комфортно даже на улице. Однако мотивация выбраться с социального дна у таких людей пропадает. Кроме того, среди бездомных распространены наркотики, которые притупляют беспокойство за самого себя, передает «Лента.ру».

С проблемами в США сталкиваются и знаменитые люди. Так, комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, рассказали о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и «переоцененной» медицине в Соединенных Штатах.

