Черногория известна своим теплым морем и пляжами, но у страны есть и совсем другое лицо – север, который местные называют своими «Альпами». Здесь вместо пальм заснеженные вершины, хвойные леса и свежий горный воздух. Зимой сюда приезжают кататься на лыжах, а летом наслаждаться тишиной и видами.

Одна из главных достопримечательностей региона – мост Джурджевича, перекинутый над глубоким каньоном реки Тара. Он считается одним из самых красивых в Европе и идеально подходит для тех, кто любит необычные локации для фото.

Как не запутаться при выборе типа питания в отеле

Без машины сюда не добраться, поэтому лучше взять авто в аренду. По дороге к мосту откроются десятки панорамных точек, ради которых захочется останавливаться снова и снова.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @otpusk_v_kadre.