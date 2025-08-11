В Турции вновь задумались о реформе формата all inclusive

Власти Турции рассматривают возможность отказа от формата «шведский стол» в отелях и ресторанах из-за огромного количества выбрасываемой еды. Соответствующий отчет с предложениями по борьбе с пищевыми отходами будет направлен президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике Рамазан Бингёль.

По данным фонда TİSVA, ежегодно в Турции выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них не используются даже в готовке. Особенно много пропадает фруктов, овощей и хлеба. Например, 12 млн хлебо-булочных изделий отправляются на свалку каждый день.

Рамазан Бингёль отметил, что в отелях с системой all inclusive на одного гостя приходится 150 г выброшенной еды. Кроме того, 40% продуктов портится из-за плохого охлаждения при транспортировке, что оборачивается миллиардными убытками.

«Все согласны, что проблему нужно решать, но реальных действий нет. Мы подготовим конкретные предложения», – подчеркнул чиновник.

Ранее представители туриндустрии неоднократно заявляли о неэффективности «все включено». Глава ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу подсчитал, что из-за перерасхода еды гостями отели теряют до 17 тыс. долларов ежемесячно на каждую тысячу туристов.

Ожидается, что окончательные рекомендации по сокращению пищевых отходов будут готовы в течение нескольких месяцев. Если инициативу поддержат, Турция может стать одной из первых стран, где «шведский стол» ограничат на законодательном уровне.