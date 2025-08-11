Как сэкономить на пляжном отдыхе

Чтобы бюджетно отдохнуть у моря в сентябре, нужно бронировать курорт заранее, но сами по себе цены осенью снижаться не будут, рассказала эксперт по туризму Валентина Любаева. В разговоре с «Лентой.ру» для бюджетного пляжного отдыха в сентябре она порекомендовала обратить внимание на Египет, Мальдивы, Абхазию и Дагестан.

© Lenta.ru

«Я бы рекомендовала брать быстрее, то есть точно брать в августе, а не в сентябре. Второе — рассматривать вторую половину сентября и конец сезона в некоторых странах. В Египте вторая половина сентября не очень популярна, потому что там еще жарковато, то же самое ОАЭ», — сказала Любаева.

В России стоит обратить внимание на отдых в Абхазии из-за прямых рейсов в новый аэропорт, считает эксперт. За рубежом в сентябре хорошие цены должны быть в Нячанге (Вьетнам), а вот в Турции цены падать не будут, в том числе из-за подросшего курса, но чтобы сэкономить можно организовать вылет из аэропорта Минеральных Вод, сообщила Любаева.

«Все приличное по России, то же самое Каспийское море, бронируется все весной. Там же мало мест, куда можно поехать, а концентрация людей невыездных большая эксперт по туризму», — Валентина Любаева.

Еще один недорогой вариант на вторую половину сентября — Мальдивы. По словам эксперта, такой отдых может обойтись в 140 тысяч рублей. Она также посоветовала рассмотреть Дагестан из-за красивой природы и хороших экскурсионных вариантов. Однако пляжный отдых в Дагестане возможен только до середины сентября, отметила она.

«Не будет снижаться [цена на пляжный отдых в сентябре]. Я могу вам сказать, что по практике многих лет сентябрь становился самым дорогим, и это то время, когда нет нормальных вариантов», — пояснила Любаева.

Ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» называли главные направления для экономного отдыха в России в июне 2025 года. В рейтинге лидируют города и курорты Крыма. На первом месте расположилась Керчь — средняя стоимость ночи в местных отелях составляет 2,4 тысячи рублей. На втором месте — город Саки (2,5 тысячи рублей), а на третьем — поселок Николаевка (2,5 тысячи рублей).