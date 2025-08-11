Куда сходить в Хуньчуне: культурный отдых против экстремальных развлечений

В Хуньчуне можно провести время по-разному: наслаждаться атмосферой традиционных китайских парков или искать адреналин на современных аттракционах. Трэвел-блогер Юлия Грушина рассказала про самые популярные места для разных предпочтений.

Традиции и умиротворение

Парк «Бохайское царство» принимает гостей с 14:00 до 22:00. За символическую плату в 45 юаней (около 450 рублей) посетители получают возможность увидеть уникальное сочетание традиционной китайской эстетики и современных развлечений.

«Место, кажется, топ-1 среди корейцев и китайцев – и неудивительно. Парк настолько красивый и интересный, что каждый его уголок – место для фотографий. Пробыли в парке четыре часа и даже не успели все обойти. Ни слова не понимая по-китайски, нам все равно было интересно», – Юлия Грушина.

По словам блогера, они прибыли в парк незадолго до заката, успев насладиться прогулкой по территории при дневном свете. Хотя изначально планировалась лодочная прогулка, от этой идеи пришлось отказаться из-за длинной очереди.

С наступлением темноты парк преобразился: включилась разноцветная подсветка, создавая особую атмосферу с традиционными фонарями, подсвеченными фонтанами и лодками на воде. Даже большое скопление людей у концертной площадки с выступлением местных артистов не нарушало гармонию этого места.

Особое впечатление, по словам блогера, произвело главное здание парка. Внутри обнаружился целый развлекательный комплекс с яркой иллюминацией, фудкортом, сувенирными лавками и сценическими представлениями. На втором этаже находились игровые зоны и магазинчики с оригинальными товарами, откуда открывался живописный вид на парк.

Экстрим и кролики

Парк развлечений «Волшебный остров Восток» открыт летом с 9:00 до 21:00 (в другие сезоны график работы рекомендуется уточнять). Стоимость посещения составляет 188 юаней за вход в парк аттракционов и 158 юаней за аквапарк.

«...быть в Хуньчуне и не увидеть новый «диснейленд» было бы непростительно», – отметила Юлия Грушина.

Хотя парк занимает небольшую территорию, здесь продуманы зоны для посетителей любого возраста. Детей ждут безопасные горки и игровые площадки, а любители острых ощущений могут испытать себя на экстремальных аттракционах: «мертвой петле», крутых спусках на лодке под 90 градусов и вращающемся в разных плоскостях колесе.

Помимо аттракционов, в парке можно покормить упитанных кроликов (10 ¥ за морковку) или просто прогуляться по живописной территории. Аквапарк оказался скромным – всего три горки в крытом помещении, поэтому от его посещения решено было отказаться. Тем не менее, четыре часа в парке пролетели незаметно.