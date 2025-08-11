Абхазия планирует стать круглогодичным курортом

Абхазия пользуется популярностью среди россиян. В этом году курорт закроет туристический сезон в октябре. В будущем Абхазия планирует принимать туристов круглогодично.

В этом году из-за большого наплыва гостей туристический сезон в Абхазии закроется только в октябре.

Об этом сообщил спикер Народного собрания - парламента республики Лаша Ашуба.

По его словам, еще один фактор, который отсрочил закрытие сезона, погодные условия.

При этом Ашуба отметил, что в будущем у Абхазии есть все шансы стать круглогодичным курортом.

«У нас для этого есть все возможности, прежде всего природные, климатические и, конечно, людские ресурсы», - добавил он.

Также Ашуба напомнил, что в этом году повысилась транспортная доступность Абхазии. Так, в регионе появился аэропорт, открытие которого ждали более 30 лет.

По морскому пути до Абхазии можно добраться на «Комете», а по ж/д – на «Ласточке» из Сириуса.

