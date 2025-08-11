Россияне массово покидают Турцию

Российские граждане массово уезжают из Турции с 2023 года: число постоянно проживающих сократилось почти вдвое, с 154 тыс. до 85 тыс. человек. Основные причины — высокие цены на жилье, сложности с продлением ВНЖ, бытовые проблемы и притеснения на религиозной почве, пишут «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

В материале говорится, что Турция теряет привлекательность из-за роста цен на жилье (инфляция 33%, рост цен на недвижимость более чем на 30%) и усложнения процесса продления ВНЖ. Также россияне сталкиваются с бюрократическими трудностями, такими как требования последнего счета за газ, неправильные фотографии и ошибки в прописке.

Подчеркивается, что некоторые районы закрыты для иностранцев, увеличены налоги и ужесточен миграционный контроль. Проблемы также включают низкое качество сервиса, длинные очереди в больницах и мусор на улицах. Некоторые жалуются на медленный и нелогичный процесс работы, а также на притеснения на религиозной почве, включая закрытие церквей и отказ в гражданстве священнослужителям. Уточняется, что россияне массово уезжают в Сербию, Португалию, Испанию и Грузию.

«Проблемы обычные — незнание языка, менталитета, ощущение, что на каждом шагу тебя хотят обмануть. Поэтому при первой возможности уехал», — заявил изданию Александр, переехавший из Турции в Португалию.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала радиостанции «Говорит Москва», что Турция в этом году достигла потолка цен на туризм. Она подчеркнула, что туристический поток в страну может совсем рухнуть, если цены повысить еще больше.