«Реальность оказалась другой». Путешественник рассказал о Северной Корее

Северная Корея становится новым популярным направлением для российских туристов. Вопреки стереотипам о «застывшем во времени», в Пхеньяне можно увидеть современные благоустроенные районы с велодорожками, ухоженными парками и яркой ночной подсветкой. Туристы отмечают идеальную чистоту улиц, вкусную местную кухню и необычную архитектуру. Своими впечатлениями поделился турист Максим Селезнев.

© РИА "ФедералПресс"

Панельки и пробки, как в Москве

«Опираясь на стереотипы, я готовился к серому миру казарменного порядка 50-х годов, в котором нет абсолютно ничего из благ человечества последних ста лет. Но реальность оказалась другой. Первое, что бросается в глаза в Пхеньяне – его неожиданная нормальность», – рассказал он порталу ГлагоL.

Российскую тургруппу поразила архитектура Пхеньяна – многоэтажные панельные дома, напомнившие им московские Бирюлево и Чертаново. Особое удивление вызвали утренние пробки, состоящие преимущественно из японских и китайских автомобилей, а также российских «Лад».

Как отметил путешественник, цветные маркеры на номерах обозначали принадлежность транспорта: синие – государственным структурам, черные – военным, желтые – частным владельцам. При этом личных автомобилей, по его наблюдениям, было крайне мало – большинство жителей передвигались пешком.

Строго по маршруту

Максим Селезнев отметил, что гиды избегали отвечать на вопросы, выходящие за рамки экскурсионной программы. Маршруты были строго ограничены показом парадных локаций – памятников вождям и благоустроенных районов.

«Нам нельзя было заходить даже в магазины. Мы спросили, где сама экскурсовод покупает продукты и что готовит. Ответ последовал простой и сложный одновременно: «Я много работаю. Покупают и готовят мои родители!» «А что обычно готовят?» «Еду». На большее «раскрутить» этих людей было невозможно», – рассказал турист.

Улицы и метро

Россиян поразила чистота городских улиц, аккуратно офрмленная зелень и травяные участки. Новые жилые районы Пхеньяна отличаются современной инфраструктурой: архитектурной подсветкой, благоустроенными велодорожками и качественным дорожным покрытием.

В Пхеньяне функционирует метро. Иностранным гостям была предоставлена возможность воспользоваться им. Однако в вагоне, где находились российские туристы, не было замечено ни одного местного жителя. Экскурсоводы внимательно следили за тем, чтобы гости не вступали в общение с коренными жителями.

Повседневная жизнь

Тем не менее, по наблюдениям Максима Селезнева, за внешними ограничениями просматривалась обычная городская жизнь: вечерние посиделки местных в кафе, семейные прогулки по ухоженным улицам. Турист отметил активное строительство и развитие города, контрастирующее с образом «тоталитарного кошмара», ранее создаваемого в СМИ.