Китайские Огненные горы бьют рекорды по популярности

В китайском Синьцзяне находится одно из самых горячих мест на планете, где температура поверхности превышает 60 градусов. Несмотря на экстремальные условия, сюда приезжает все больше путешественников.

© runews24.ru

В китайском автономном районе Синьцзян находится уникальное природное явление — Огненные горы, где температура поверхности регулярно превышает 60 градусов по Цельсию. Несмотря на палящий зной, это место становится все популярнее среди любителей экзотических путешествий. Туристы, вооружившись широкополыми шляпами и зонтами, приезжают сюда, чтобы запечатлеть себя на фоне раскаленных красных скал и гигантского термометра, установленного для измерения температуры поверхности.

Каждое лето тысячи путешественников стекаются к северной части Турфанской впадины, чтобы ощутить невероятное тепло, исходящее от земли. Горы из красно-коричневого песчаника создают впечатление, будто находишься на другой планете. Местные гиды рекомендуют посещать это место ранним утром или ближе к вечеру, когда жара немного спадает, но даже в эти часы температура остается экстремально высокой.

Популярность Огненных гор растет не только среди китайских туристов, но и среди иностранцев, ищущих необычные впечатления. Власти региона развивают инфраструктуру, устанавливая навесы от солнца и точки с водой, чтобы сделать посещение более комфортным. Несмотря на меры предосторожности, врачи предупреждают о необходимости соблюдать осторожность: длительное пребывание в таких условиях может быть опасным для здоровья.