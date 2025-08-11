Экстремальная жара как аттракцион: туристы охотно едут в пылающие горы

В китайском Синьцзяне находится одно из самых горячих мест на планете, где температура поверхности превышает 60 градусов. Несмотря на экстремальные условия, сюда приезжает все больше путешественников.

Китайские Огненные горы бьют рекорды по популярности
В китайском автономном районе Синьцзян находится уникальное природное явление — Огненные горы, где температура поверхности регулярно превышает 60 градусов по Цельсию. Несмотря на палящий зной, это место становится все популярнее среди любителей экзотических путешествий. Туристы, вооружившись широкополыми шляпами и зонтами, приезжают сюда, чтобы запечатлеть себя на фоне раскаленных красных скал и гигантского термометра, установленного для измерения температуры поверхности.

Каждое лето тысячи путешественников стекаются к северной части Турфанской впадины, чтобы ощутить невероятное тепло, исходящее от земли. Горы из красно-коричневого песчаника создают впечатление, будто находишься на другой планете. Местные гиды рекомендуют посещать это место ранним утром или ближе к вечеру, когда жара немного спадает, но даже в эти часы температура остается экстремально высокой.

Популярность Огненных гор растет не только среди китайских туристов, но и среди иностранцев, ищущих необычные впечатления. Власти региона развивают инфраструктуру, устанавливая навесы от солнца и точки с водой, чтобы сделать посещение более комфортным. Несмотря на меры предосторожности, врачи предупреждают о необходимости соблюдать осторожность: длительное пребывание в таких условиях может быть опасным для здоровья.