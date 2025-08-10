Туристов с юга России отвезут в Турцию по дешевке

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене авиабилеты из Сочи в Анталью (Турция). Их предлагает авиакомпания AZUR air.

Например, 13 августа можно отправиться на турецкий курорт за 14,8 тыс. руб., в тариф включен багаж (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:30 10 августа. – Ред.). Правда, возвращаться в Сочи придется уже через 5 дней, 18-го числа.

Для сравнения: «Аэрофлот» в те же даты предлагает перелет по этому маршруту на 10 тыс. руб. дороже – за 24,1 тыс. руб.

Те, кого не смущает небольшая продолжительность отдыха, могут отправиться в Анталью также с 12 по 17 августа. Места экономкласса обойдутся в 18,7 тыс. руб., включая перевозку чемодана. Время в пути – 2 часа в каждую сторону.

По сниженным ценам авиакомпании, как правило, распродают небольшое количество билетов, если за день-другой до вылета на лайнере остаются свободные места.