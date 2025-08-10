Еще в одном турецком городе произошло землетрясение

В Сындыгры произошло землетрясение, из-за бедствия обрушилось минимум 10 зданий. Об этом сообщил мэр турецкого города Серкан Сак в беседе с телеканалом Habertürk.

«В Сындыргы обрушились не менее десяти зданий, повреждены несколько домов», — сказал Сак.

Уточняется, что Сындыргы находился ближе всего к землетрясению. Магнитуда подземных толчков составила 6,1.

Ранее сообщалось о землетрясении в Стамбуле. Толчки ощущались на западе города, их продолжительность составила около 20-30 секунд. Некоторые жители выбежали на улицу.

Позднее в турецком Балыкесире из-под завалов достали четырех человек.