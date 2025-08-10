Когда закончится турсезон в Абхазии

Туристический сезон в Абхазии в этом году может продлиться до конца октября, поток гостей в республику на данный момент большой. Такую оценку высказал ТАСС спикер Народного собрания - парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, который в качестве почетного гостя принял участие в 12-м Открытом чемпионате России по пахоте, проходящем в Ленинградской области.

"В этом году сезон начался позже в силу различных факторов, в том числе из-за погодных условий: туристы следят за сезоном, за температурой воздуха и воды. Фактически в июне и июле было меньше туристов, нежели в прошлые сезоны. Но сейчас туристический поток большой, то есть все наши крупные объекты размещения заполнены. <…> Я надеюсь, что турпоток и турсезон будет хороший, и он продлится до конца октября", - рассказал Ашуба.

Спикер парламента республики поблагодарил руководство России и непосредственно руководителей, курирующих абхазское направление:

"Благодаря политическим решениям появились разные виды транспорта". "Первое - это открытие аэропорта, мы ждали его 30 с лишним лет. Это большое событие для республики. Буквально на днях запустили "Комету" - это морской путь. Вы знаете, "Ласточку" запустили из Сириуса до города Сухум", - напомнил он.

В перспективе планируется, чтобы Абхазия стала круглогодичным курортом, отметил спикер парламента.