Гостиницы американского Анкориджа взвинтили цены из-за Путина

После известия о намеченной на 15 августа встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже отельеры этого города на Аляске заметно подняли тарифы на номера.

© tourdom.ru

Сравнение цен приводит РИА «Новости». Ночь в Hilton Anchorage стоила на Booking.com 347 долларов, а после анонса саммита – 657. Номера в Wyndham Garden Anchorage Airport подорожали с 499 до 609 долларов, в The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt – с 322 до 547 долларов, в Hampton Inn Anchorage – с 352 до 616 долларов.

Впрочем, как убедился корреспондент «ТурДома», даже на дату проведения встречи лидеров России и США в системах бронирования встречаются и относительно бюджетные по американским меркам предложения размещения в столице Аляски. Например, стандартный номер в гостинице Econo Inn обойдется в 150 долларов, а Qupqugiak Inn 3* – в 181 доллар. Апартаменты с одной спальней Nightshade BnB реально арендовать за 120 долларов, правда еще 103 доллара возьмут в виде налогов и сборов.

По всей видимости, отельеры Анкориджа решили увеличить тарифы в ожидании того, что знаковое политическое событие в их городе подстегнет и интерес туристов к Аляске. В комментариях к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» наши подписчики, которым довелось побывать в этом штате, делятся впечатлениями и фото:

«Аляска фантастична. Самые лучшие воспоминания об этих местах», «Красивый край. Хорошая инфраструктура. Железная дорога “Аляска” – супер», «Брали небольшой круиз по Кенайскому заливу – видели три вида китов одновременно, это очень запомнилось».

Туристам могут быть интересны многочисленные национальные парки, природные достопримечательности – ледники и фьорды. Кроме того, российское историческое наследие, в том числе православный храм в городе Ситке, до 1867 года носившем название Новоархангельск, – «русской столице» Аляски.

Российским туристам сложнее, чем прежде, добираться в США из-за отсутствия прямого авиасообщения. Что касается Аляски, то заходы в ее порт предусмотрены маршрутами некоторых морских круизов, однако не все международные круизные компании сейчас приветствуют на борту граждан РФ.