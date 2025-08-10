В китайском отеле предлагают номер с собакой-компаньоном

В Китае на нестандартный маркетинговый ход пошли в Biguiyuan Phoenix Hotel в городе Ухане. В гостинице предлагают постояльцам снять номер вместе с собакой-компаньоном. Стоимость такого комбо – 499 юаней (около 5,6 тыс. руб.) в сутки. У туристов есть выбор из десятка четвероногих питомцев, среди которых вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы и хаски.

© tourdom.ru

С начала предоставления новой услуги в июле более 80 человек забронировали номера с лохматыми компаньонам, и, по утверждению администрации, пока не было ни одной жалобы. В частности, семейная пара с ребенком свой выбор игривого терьера объяснила тем, что хотела компенсировать отсутствие у них дома питомца.

«Когда девочка выгуливала собаку в нашем саду, ее лицо сияло от счастья», – поделился управляющий.

В отеле полностью уверены в дружелюбности своих новых работников – при подписании специального соглашения оговаривают выплату компенсации, если собака вдруг покусает гостей или причинит им другой вред. При этом туристов предостерегают от попыток обидеть животных.

В администрации уточнили, что перед работой у собак проверяют здоровье, также все они вакцинированы и прошли соответствующее обучение. Несколько четверолапых принадлежат отелю, а остальных берут в аренду у профессиональных учреждений по дрессировке домашних животных. Как пошутили в гостинице, собаки получают зарплату по 100 юаней в день.

Мнения в социальных сетях о ночных компаньонах разделились. Некоторые считают, что лучше отказаться от такого временного партнерства:

«Какой бы послушной ни была собака, при определенных обстоятельствах она может напасть на человека».

Представившийся юристом пользователь предупредил, что отелю придется нести полную ответственность, если кого-то покусают. Но есть и те, кому идея понравилась – «мне страшно оставаться одной в гостиничном номере, было бы идеально обнять щенка перед сном».