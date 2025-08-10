Почему Хайнань так притягивает жителей Сибири и Дальнего Востока

В АТОР сочли отдых в провинции Хайнань наиболее популярным среди жителей Сибири и Дальнего Востока
Для них китайские острова, «как Турция» для москвичей.
Туда не нужна виза, а отельная база — «очень разнообразна». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Если брать весь Китай, то он входит в десятку, но не в пятёрку. Но если взять только Хайнань, то прям это хит продаж Китая. Самое большое количество наших туристов, направляющихся в Китай, направляются именно на остров Хайнань. Потому что он безвизовый, потому что это классический морской отдых, с очень разнообразной отельной базой, и понятно, что условно Хайнань для регионов России, расположенных за Уралом, для Сибири, для Дальнего Востока — как Турция для нас. Это очень удобное транспортное плечо».