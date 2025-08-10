Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще ездить в Японию

Это интересная страна с «нормальной» визовой политикой.

Для российских туристов она стала «хитом», подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Если мы говорим о средней стоимости, базовой стоимости тура в Японию, на Мальдивы, Сейшелы, то Мальдивы и Сейшелы дороже, чем Япония. Конечно, в количественном отношении это не Таиланд и не Вьетнам, это не миллионы. Там, кстати, почти миллион будет наших отдыхающих, в Таиланде, к концу года. Да. И Вьетнам взлетел просто невероятно. Япония, конечно, это не миллионы, но это хит. Спрос вырос очень сильно. Потому что есть нормальная визовая политика, они ставят визы. Это интересная страна».

Ранее Майя Ломидзе заявила о достижении потолка цен на отдых в Турции. Дальнейшее повышение стоимости приведёт к падению спроса. Об этом глава Ассоциации туроператоров России сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».