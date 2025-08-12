Turkish Airlines снова оставила пассажиров без багажа

Аэропорт Внуково сообщил о новой проблеме у Turkish Airlines. На этот раз 215 единиц багажа не были загружены на четыре рейса, прибывшие из Антальи 11 августа.

Во Внуково также сообщили, что 40 чемоданов с рейса TK 3002 и 94 с TK 3038 будут доставлены во вторник утром. А вот пассажирам, прибывшим на TK 3168, придется ждать дольше.

Turkish Airlines принесла извинения за неудобства и заверила, что делает все возможное для ускорения доставки. В аэропорту Внуково рекомендуют пассажирам следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа для получения актуальной информации.

Это уже не первый инцидент с Turkish Airlines. Только в прошлую субботу из-за сбоя авиакомпания не доставила 730 чемоданов на пяти рейсах. Проблемы начались еще в июне, и, несмотря на вмешательство Минтранса России и обещания турецкой стороны, ситуация до сих пор не исправлена. Пассажиры продолжают сталкиваться с задержками багажа, а видимых улучшений пока не наблюдается.

Отметим, что Turkish Airlines оправдывается «коврами». Якобы из-за них самолеты нужно заправлять дополнительным запасом топлива на случай изменения маршрута. Однако в последние недели ограничения на работу аэропортов в Московском авиационном узле почти не вводились.