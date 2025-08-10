Посол рассказал, как россияне могут отдохнуть в Албании

Российские туристы могут оформить электронную визу для поездки в Албанию, перспектив возобновления безвизового режима сейчас не просматривается. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Албании Алексей Зайцев.

© unsplash

«Желающим посетить Албанию российским туристам необходимо оформлять визы. Это можно сделать дистанционно, заполнив электронную форму на портале е-Albania», — сказал дипломат.

Он уточнил, что, хотя в течение нескольких лет Албания в одностороннем порядке с мая по октябрь вводила безвизовый режим для граждан РФ, "перспектив возобновления безвизового режима для российских граждан в турсезон пока не просматривается".

«Безвизовый режим способствовал налаживанию прямого чартерного авиасообщения между Тираной и Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом. Прорабатывались и другие пункты вылета таких самолетов. Число российских туристов в Албанию благодаря этому год от года росло, что не могло не радовать наших албанских партнеров, объявивших туризм стратегической отраслью национальной экономики. Однако весной 2023 года албанское правительство внесло коррективы в список стран, гражданам которых можно было до этого въезжать в страну без виз, пусть даже на ограниченный период в туристических целях. Из списка, помимо России, исключили еще несколько стран. Албанская сторона объяснила свое решение необходимостью привести визовую и миграционную политику в соответствие с требованиями и стандартами Евросоюза, с которым она ведет предвступительные переговоры», — отметил посол.

Снижение турпотока

По словам Зайцева, туризм является одним из перспективных направлений российско-албанского сотрудничества, "причем в обе стороны".