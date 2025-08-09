Путешественница рассказала, зачем в Таиланде отрезают кошкам хвосты

Путешественница Саша Коновалова побывала в Таиланде и рассказала о самых странных для русского человека обычаях местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, россиянка отметила, что тайцы боятся злых духов и строят пороги во всех зданиях, чтобы «маленькие злые демоны не пробрались в дом».

Во-вторых, Коновалова удивилась местному обычаю отрезать кошкам хвосты.

«Когда кошка забегает в дом, к ее хвосту может прицепиться демон. И никакой порог на входе в дом его не остановит. Поэтому почти у всех кошек в Таиланде подрезаны хвосты», — пояснила она.

По словам путешественницы, тайцы также верят, что нет ничего важнее дня недели, в который человек родился.

«Именно поэтому тайцы не любят естественные роды. Они хотят выбирать судьбу своего ребенка, а не решать ее "случайным образом"», — поделилась блогерша, добавив, что жители этой страны Азии обожают вторник и субботу и терпеть не могут среду.

Кроме того, путешественница рассказала, что тайцы придают большое значение цветам. Каждому дню недели в их картине мира соответствует определенный цвет: понедельник — желтый, вторник — розовый и так далее. Тайцы стараются носить одежду «правильного» цвета, чтобы привлечь удачу.

Коновалова также заметила, что многие жители Таиланда отращивают ноготь на мизинце, дают детям прозвища при рождении, никогда не говорят нет, теряются в многозадачности, покупают много ненужных и странных вещей и делают культ из еды.

Ранее эта же тревел-блогерша узнала, почему тайские дети никогда не плачут и не устраивают истерики. По ее словам, для того, чтобы воспитать их послушными и честными, родители прибегают к легкому запугиванию.