Жители России стали чаще ездить на заграничные курорты

В первом полугодии 2025 года россияне стали ездить на зарубежные курорты чаще, чем год назад. Об этом сообщает ФСБ России.

© Lenta.ru

Всего на отдых с января по июнь выезжали почти шесть миллионов россиян – это на 15,8 процента больше, чем в прошлом году. При этом количество поездок за тот же период увеличилось почти на восемь процентов по сравнению с январем — июнем 2024 года и составило 13,7 миллиона выездов.

Самым популярным направлением у россиян остается Турция.

Ранее МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от посещения пяти стран.