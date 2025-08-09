РФ и Китай могут ввести безвизовый режим для некоторых туристов

Москва и Пекин прорабатывают безвизовый режим для туристических групп из двух человек, заявил в интервью ТАСС директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В настоящее время по линии Минэкономразвития России прорабатывается возможность сокращения минимального состава туристической группы до двух человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 30 календарных дней. Дальнейшая либерализация на взаимной основе режима поездок граждан двух стран является нашей общей стратегической задачей", - указал он.

Климов отметил, что одна из важнейших задач в рамках российско-китайского взаимодействия - "принятие мер, направленных на создание условий для наращивания контактов между гражданами двух стран".

"В связи с этим с китайскими партнерами поддерживается постоянный диалог, имеющий целью дальнейшее упрощение режима взаимных поездок", - добавил директор департамента.

Дипломат рассказал, что между странами успешно реализуются Соглашение об облегчении поездок граждан от 2013 года, а также соглашения о взаимной отмене визовых требований со специальными административными районами КНР - Гонконгом (от 2009 года) и Макао (от 2012 года).