Цены на отдых в Турции достигли своего потолка

Дальнейшее повышение стоимости приведёт к падению спроса. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Цены растут каждый год. Я подозреваю, что потолок достигнут. Ещё один из факторов, который серьёзно повлиял на потребительское поведение в этом году. Для всех было неожиданностью, что Турция, которая, кстати, из выездных направлений тоже удерживает пальму первенства, Турция в июле не подняла цены. А это ведь это туристическая традиция. Пик сегодня начинается после 15 июля. Соответственно, после 15 июля цены увеличиваются, и дальше они ещё раз увеличиваются в августе. Потому что основной поток приходится как раз на июль-август. И это правило, одинаковое практически для всех направлений, в первую очередь для морских. Так вот, Турция в этом году в июле не подняла цены, во всяком случае для российского рынка, потому что создалось абсолютное ощущение, что если цены поднять, то поток начнёт падать».

Ранее в Турции заявили о планах попасть в мировую тройку по приёму туристов. Для получения места в этом списке стране необходимо привлечь 80 млн отдыхающих в год, отметил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.