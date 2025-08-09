Перечислены страны, от посещения которых стоит отказаться

Россиянам порекомендовали воздержаться от посещения пяти стран — Йемена, Ливана, Ливии, Сирии и Судана. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Климов.

По словам директора Консульского департамента, к этому списку можно добавить ливийско-тунисскую границу и юг Туниса (район Сахары). Ограничения связаны со сложной внутриполитической обстановкой в этих государствах.

Климов также посоветовал россиянам путешествовать по территории Египта только в составе организованных туристических групп и напомнил о прошлой рекомендации МИД — воздержаться от поездок в Ирак. Последняя и сейчас сохраняет свою актуальность.

Ранее в МИД России порекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок на Ближний Восток.