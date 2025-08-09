Спроектирован туристический корабль до звезд

Фраза "Дотянуться до звезд" только что приобрела новое значение: автономное судно, получившее название "Кризалис", может перевезти 1000 человек в путешествие в дальний космос в один конец продолжительностью 250 лет. Этот футуристический космический корабль был спроектирован для того, чтобы отправить группу людей в длительное путешествие к ближайшей звездной системе Альфа Центавра.

Цилиндр длиной 58 км включает в себя целый ряд биомных экосистем, цеха по производству продуктов питания, библиотеки, парки, многоэтажные жилые помещения, школы, больницы и спортивные комплексы, пишет Daily Mail.

Одним из самых впечатляющих аспектов является "космический купол" высотой 130 метров со стеклянными панелями, который позволяет жителям наблюдать за вселенной, свободно плавая вокруг.

Космический корабль, вмещающий около 1000 человек, будет работать на термоядерных реакторах, а ряд концентрических цилиндров будет вращаться, создавая искусственную гравитацию.

Названный "Кризалис" (Chrysalis), этот футуристический корабль только что занял первое место в глобальном конкурсе дизайнеров Project Hyperion, на который были приглашены команды ученых, инженеров, архитекторов и социальных теоретиков для разработки подробных планов "корабля поколения".

Участникам разрешалось использовать только существующие технологии или те, которые, как считалось, могут появиться в ближайшем будущем, включая ядерный синтез. Полеты со сверхсветовой скоростью также были запрещены, как и системы, которые удерживали бы экипаж в состоянии анабиоза, пишет Daily Mail.

Экспертная группа, в которую входили ученые НАСА, оценила почти 100 заявок, причем каждая из них оценивалась не только по дизайну и экологичности, но и по тому, насколько хорошо жители будут ладить друг с другом.

Международная команда разработчиков Chrysalis заявила, что их проект назван в честь "интригующей возможности создания космического корабля, способного обеспечивать безопасность и единство своих обитателей поколение за поколением, пока они не прибудут в новую солнечную систему".

Целью его полета будет безопасная доставка пассажиров на поверхность планеты Проксима Центавра b, которая находится на расстоянии четырех световых лет от Солнца, при этом "сохранив культурное, биологическое и технологическое наследие Земли".

Корабль разделен на различные "оболочки", каждая из которых имеет свою функцию, отмечает Daily Mail. На одной из оболочек будет располагаться сельское хозяйство и биомы, включая тропический лес, бореальный лес и биом сухих кустарников.

По словам команды, они имеют решающее значение для воссоздания среды обитания на новой планете. На борту также будет создан генетический банк, в котором будут храниться семена, эмбрионы и ДНК всех видов на борту Chrysalis и других видов на Земле. Производство продуктов питания будет ограничено видами растений, что означает, что все на борту будут вегетарианцами.

«Присутствие животных сведено к небольшому участку для разнообразия и эстетических целей, а не для производства продуктов питания, – говорят ученые. – Белок может быть получен синтетическим путем – как современный белок, выращенный в лаборатории».

Искусственное освещение на борту будет имитировать дневное время и времена года. В то же время в замкнутой системе вода и питательные вещества будут использоваться повторно.

В другой оболочке будут располагаться общественные помещения, такие как парки, зоны отдыха и релаксации, библиотеки и комнаты, содержащие различные предметы и культурные артефакты с Земли. Окна и стены могут функционировать как большие экраны, имитирующие панорамы и реальные ландшафты Земли, сообщила команда.

В третьей оболочке будут расположены жилые помещения, разделенные на 20 секторов, которые содержат "модульные дома" – отдельную жилую единицу для каждого жителя.

«Семейная структура Chrysalis основана на индивидуальности каждого человека и его чувстве принадлежности ко всему сообществу звездолета», – сказали в команде.

Если у пары есть ребенок, они могут решить жить вместе, но это не является "этически обязательным", объяснили они. В то же время отдельные лица могут решить сменить место жительства и переехать в другие районы, если пожелают.

В еще одной оболочке будут располагаться помещения для разработки технологий и продуктов, в то время как другая будет служить складом материалов, оборудования и машин.

Космический купол, однако, будет "единственной средой на Кризалисе, через которую обитатели смогут наблюдать за внешней средой глубокого космоса".

Именно здесь будет проходить "ежегодный пленарный совет Куколки", когда все обитатели соберутся в полный круг.

Купол будет обращен назад, к началу путешествия космического корабля – Солнцу и Земле – чтобы жители могли "оглянуться" на свои далекие истоки.

По словам ученых, это имеет решающее значение для обитателей корабля, которые проведут всю свою жизнь на борту звездолета, не имея возможности жить на поверхности планеты.

Судьи высоко оценили тщательную проработку планов, которые включали объяснение того, как его обитатели будут проходить психологическую проверку в ходе многолетнего процесса проверки, проводимого на изолированных антарктических базах.

«Большая купольная конструкция придает кораблю драматический кинематографический вид, напоминающий классику научной фантастики, в то время как общее планирование на системном уровне, охватывающее не только архитектуру, но и способы постройки судна, отличается исключительной прочностью, – сказали они. – Стратегия радиационной защиты является надежной, а практичный конструктивный подход вполне оправдан. Общий дизайн космического аппарата, по-видимому, вдохновлен концепциями гигантских космических кораблей 1980-х годов».

Второе место на конкурсе занял WFP Extreme, который напоминает два колеса обозрения шириной 500 метров, соединенных вместе.