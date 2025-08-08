На какие концерты чаще всего скупают билеты российские туристы

У жителей ХМАО одними из самых популярных концертов зарубежом стали выступления рок-группы Thirty Seconds to Mars, фронтменом которой является музыкант и актер Джаред Лето. Также югорские туристы чаще всего искали билеты на Limp Bizkit и Эда Ширана, рассказали URA.RU аналитики МегаФона и сервиса «Купибилет».

© globallookpress

«В 2025 году югорчане активнее всего искали билеты на выступления Джареда Лето, Limp Bizkit и Эда Ширана, а в июле к этому списку прибавилась группа Backstreet Boys. Попасть на их шоу стремились в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ — страны с безвизовым въездом или упрощенным получением визы. Именно эти направления стали хитами продаж в дни концертов», — говорится в исследовании.

Одни из самых дорогих билетов жители Югры покупали на концерты Стинга в Арабских Эмиратах. Тогда стоимость превысила 140 тысяч рублей. В основном концертами зарубежных звезд интересуются мужчины (55%), на женщин приходится 45%. А по возрасту это чаще люди 35-44 лет.

«Хотя жители округа активно изучают информацию и ценники на шоу-программы. Желающих окончательно оформить тур и отправиться в музыкальное путешествие остается не так много», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что подобный тренд заметили и югорские турагенты. Нередко туристы совмещают концерты с пляжным отдыхом в Казахстане.