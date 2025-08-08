Эксперты рассказали о массовом бронировании туров в Азию

Специалисты туррынка говорят о шквале раннего бронирования по направлениям Юго-Восточной Азии – Вьетнаму, Таиланду, а также по Китаю на осенне-зимний период.

«Спрос на страны ЮВА вырос процентов на 15 по отношению к уровню 2024 года и продолжает расти, – рассказали в компании Travelata. – Сейчас уже идут бронирования даже на март 2026-го в тот же Вьетнам. В прошлом году была более классическая картина с сохранением в трендах Турции до конца бархатного сезона и плавный переток в зимние направления».

По данным «Слетать.ру», резко увеличилось количество заявок на осенне-зимний сезон по Вьетнаму, число бронирований по Китаю возросло в 2,5 раза, по Таиланду – на треть. Топ направлений – лидеров по объему продаж изменился:

«В нашей туроператорской компании Let’s Fly первое место сейчас занимает Турция, а вот дальше идут Таиланд, Вьетнам и Китай», – заявила управляющий директор Любовь Воронина.

Одной из основных причин такой тенденции специалисты называют большой ассортимент разнообразной авиаперевозки по азиатским маршрутам. На вьетнамские курорты – в Нячанг и на Фукуок – в зимнем сезоне – 2025/2026 туроператоры организуют сразу несколько чартерных цепочек из российских регионов. Туристам из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска будут доступны по четыре цепочки во Вьетнам. Из трех вариантов перелета смогут выбирать жители Казани, Красноярска и Владивостока.

На Таиланд и Вьетнам частично переориентируются туристы с турецких курортов.

«Турция дешевле не становится, а в Азию можно улететь практически за те же деньги, иногда даже на большее количество ночей и размещение подобрать не хуже по уровню, чем в Анталье», – отмечает директор управления турпродуктом Travelata Владимир Калинин.

Благодаря недорогому перелету более доступным стал Китай.

«Китайские авиакомпании позволяют летать не только в эту страну, но и по другим маршрутам Юго-Восточной Азии. Наличие бюджетного сегмента стимулирует увеличение поездок по направлениям, которые раньше не были столь доступны», – говорит Любовь Воронина.

По данным агрегаторов, 11-дневный тур с вылетом из Москвы и размещением в 4* отеле Нячанга с завтраками обойдется по цене от 220 тыс. руб. на двоих, в 5* – от 250 тыс. Если рассматривать 5* гостиницы Нячанга с питанием all inclusive, тур можно купить как минимум за 400 тыс.