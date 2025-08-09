Эксперт прокомментировал массовые отравления российских туристов

Наибольшее количество случаев отравлений туристов фиксируется в Индии, а также в других странах Азии и в Африке. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

© РИА Новости

При этом он отметил, что подобные инциденты могут произойти в любой точке мира. Эксперт подготовил для Life.ru рейтинг курортов, где россияне сталкиваются с пищевыми отравлениями наиболее часто, и где эти случаи редки.

В числе лидеров по количеству отравлений значится Турция, которая ежегодно принимает несколько миллионов российских отдыхающих. Напротив, скандинавские страны – Норвегия, Швеция и Финляндия – отличаются минимальным риском подобных проблем.

По словам Мкртчяна, это связано с прохладным климатом и традиционно пресной, неострой кухней, что снижает вероятность пищевых расстройств.

Следует отметить, что новости о массовых отравлениях россиян на популярных курортах появляются практически каждую неделю в разгар летнего сезона.

В недавнем времени десятки отдыхающих в пятизвездочном отеле Club Hotel Anjeliq в Аланье столкнулись с ухудшением здоровья, вызванным предположительно пищевым отравлением.