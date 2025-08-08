Россияне начали лечить зубы в Китае

В приграничном Китае сегодня процветает новый вид туризма - стоматологический. Россияне едут в Поднебесную за красивой улыбкой. Большинство хвалят китайских дантистов за умеренные цены, сервис и профессионализм.

Сегодня в небольшом городке Хэйхэ порядка десяти стоматологических клиник, основные пациенты которых - приезжие из России.

За зубами через Амур

От набережной Амура нужно пройти несколько кварталов, и упираешься в большое, занимающее полквартала, здание с броской вывеской на всю стену: "Государственная стоматологическая больница города Хэйхэ".

Через несколько кварталов от нее - еще одна, тоже государственная, там помимо стоматологии еще предлагают услуги китайской традиционной медицины, косметологические и уходовые процедуры. Три этажа клиники занимает гостиница. Все в одном "флаконе". Впрочем, слово "государственная" используется для пущего доверия, типичный маркетинговый ход, на самом деле все эти клиники - частный бизнес.

Бойкая невысокого роста женщина представляется Галиной, она пару часов назад пересекла границу. Прилетала в Благовещенск из Оренбурга, далее в Китай, за красивой улыбкой.

«Дважды делала зубные протезы и все неудачно. Наткнулась в Интернете на рекламу этой клиники, рискнула, приехала. Пока ничего сказать не могу, бросилось в глаза очень внимательное и вежливое отношение»‎, — говорит соотечественница.

Костя, крепкий сорокалетний мужик. Зубным бизнесом занимается больше десяти лет.

«Моя задача - встретить иногородних в Благовещенске, купить им билеты в Китай, помочь с оформлением визы, проводить туда и встретить на обратном пути»‎, — рассказывает он.

По его наблюдениям, только в Благовещенске "зубным" китайским бизнесом зарабатывают порядка сорока человек. Конкуренция довольно жесткая, Костя сетует, что недобросовестные конкуренты пытаются сбивать цену, при этом роняют качество.

«В месяц через меня проходит около 100 человек, география приезжих разная: от Калининграда до Воркуты»‎, — делится Костя.

Новая клиника блестит свежим ремонтом. Полноватый китаец представляется Андреем, он один из трех учредителей одной из "государственных" стоматологий.

«Мы просим русских друзей заранее сделать панорамный снимок полости рта и прислать нам. Наши врачи его смотрят и говорят, какой объем работы предстоит и примерно сколько времени все займет»‎, — рассказывает Андрей.

Улыбку привозит самолет

В его клинике работает 53 медика, из которых 22 - врачи. Два года назад здесь сделали капитальный ремонт, закупили новое оборудование. Врачи при помощи 3D-сканера передают в Харбин ортопедическую картину челюстей пациента, и через пару дней новенькие зубные протезы прилетают самолетом в Хэйхэ. Сутки уходит на привыкание к новой красоте, потом врач подточит там, где "мешает", и с красивой улыбкой можно ехать домой.

Цена вопроса зависит от материала, использованного при протезировании. К оплате стоматологи готовы принять и родные юани, и доллары США, и рубли. Последние можно перевести на карту.

Предприимчивые китайцы нашли множество "плюшек" для российских пациентов. Это встречи-проводы на таможне, бесплатный билет Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск, бесплатная виза, экскурсии, обед. Это все стоит копейки по сравнению с тем, что тратит приезжий из России за протезирование. Но психологически действует безотказно.

Красоту за версту видно

Анне за пятьдесят, говорит, что с детства отличалась проблемными зубами. Женщине в них не нравилось все: от цвета до формы. После раздумий и сомнений решилась съездить за красотой в китайский Хэйхэ.

«Предварительно дома пролечила все зубы. Там врач сделал снимок, все через переводчика объяснил. Нудно и долго обтачивал, но все с обезболиванием, терпимо было. Результатом очень довольна»‎, — белоснежно улыбается собеседница. За полный рот красоты она отдала 240.000 рублей.

Про белоснежность. Подавляющее число российских пациентов заказывают зубы белее снега - влияние моды и желание "быть не хуже" некоторых звезд шоу-бизнеса, ослепляющих своей улыбкой. Красиво, но за версту видно, что красота искусственная. К слову, подобного "голливуда" я никогда не видел у китайцев. На мои вопросы, почему они не покупают себе подобную белизну мне чаще всего отвечали одинаково:

«А разве так красиво? Сразу же видно, что зубы не твои…»‎

Жители Хэйхэ в этих клиниках зубы не лечат и не протезируют. Они чаще всего обращаются в государственную, народную больницу Хэйхэ. Большинству после лечения зубов и протезирования государство возвращает до 70 процентов от затрат. Но при одном условии - что помогали тебе в государственной больнице.

Китайские дантисты дают гарантию на свою работу сроком в один год. Немного, но зато честно. Вот такая приграничная улыбка. Белоснежная и прибыльная.

