Если у вас есть хотя бы 6-8 часов между рейсами, не оставайтесь в аэропорту и попробуйте исследовать город.

Начните с поездки на маглеве – это скоростной поезд из аэропорта Пудун до центра города. За 7 минут вы не только сэкономите время, но и получите впечатления от самой быстрой в мире пассажирской железной дороги.

Первая точка – торговый центр Magnolia Plaza. Поднимитесь на

39-й этаж: там находится бесплатная смотровая площадка и кофейня с видом на Шанхайскую телебашню. Дальше прогуляйтесь до набережной Бунда. По пути загляните в Музей почты – он бесплатный и оттуда открывается отличный вид на реку и город.

Завершите прогулку в уютном ресторане с террасой в историческом здании «Шам Мэй», где можно пообедать и отдохнуть перед обратной дорогой в аэропорт.

Подробнее о маршруте рассказала в своем видео блогер @fromtheothershore.