В России появится до 100 туроператоров по «дружественным странам»

С 1 сентября вступает в силу федеральный закон, который позволит туроператорам снизить издержки при организации туров в «сопредельные страны с благоприятными условиями пребывания для российских туристов». Их перечень должно определить правительство в отдельным постановлении, работа над которым, близка к завершению.

По неофициальным данным, в список войдут только государства, которые имеют с нашей страной общую границу и куда российские граждане могут въехать без загранпаспорта. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Южная Осетия. Приграничный статус очень важен, так как именно он считается фактором, снижающим стоимость эвакуации туристов в случае неплатежеспособности туроператора. Согласно закону, компании, которые формируют туры исключительно в страны из официального перечня, смогут оформлять те же фингарантии, что и туроператоры внутреннего туризма. Это существенно уменьшит расходы таких компаний на оформление туроператорского статуса. Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов пояснил: 500-тысячная фингарантия, необходимая для организации туров по России, стоит всего 20 тыс. руб. в год, в то время как для выездного туризма компании нужно прогарантировать свою ответственность уже на 50 млн руб. и потратить порядка 2 млн руб.

Если, помимо сопредельных стран, туроператор делает и туры «в дальнее зарубежье», то при определении общей цены турпродукта и расчете взносов в фонды персональной ответственности «Турпомощи» туры в приграничные страны учитываться не будут. Это тоже позволит компаниям сэкономить. Правда, для этого придется вести раздельную отчетность.

Георгий Мохов считает, что новая льгота поспособствует обелению туристических компаний, которые сейчас формируют туры в Беларусь и Абхазию нелегально. Они смогут войти в реестр, потратив на фингарантию всего 20 тыс. руб. Туроператорский статус открывает дорогу к получению других преференций от государства в виде освобождения от НДС, участия в программах развития туризма, доступа к госзакупкам и работе с крупными заказчиками. Поэтому после сентября в России увеличится количество официально работающих туроператоров – по мнению нашего собеседника, реестр выездного туризма пополнят до 100 новых компаний (сейчас их около 400. – Ред.).

Руководитель ассоциации «Турпомощь», объединяющей туроператоров выездного туризма, Александр Осауленко, впрочем, считает эту цифру завышенной. По его мнению, льготой воспользуются несколько десятков компаний. Он напомнил, что официальный статус туроператора влечет за собой подключение к ГИС «Электронная путевка». А это тоже связано с расходами.