Как изменились туристические предпочтения россиян в возрасте

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал бронирования отелей, которые этим летом совершали туристы старше 50 лет, и выяснил, где они проводят отпуска. Оказалось, что россияне этого возраста стали чаще отдыхать за границей: доля заказов в других странах выросла на 8%, и их доля достигла 33,4%. Отметим также, что за год у этой категории туристов вырос спрос на путешествия в ряд стран Европы.

© РИА Новости

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Летом 2025-го путешественники старше 50 лет стали больше тратить на жилье: средний чек в российском отеле составил 20 900 рублей (год назад — 18 900 рублей), а за рубежом — 48 200 рублей (летом 2024-го — 42 100 рублей).

Чаще всего туристы в возрасте 50+ выбирают отели категории «4 звезды»: на них приходится 34,6% заказов. Почти одинаково им интересны апартаменты, гостевые дома и объекты размещения без звезд (23,9%) и трехзвездочные отели (23,3%). За год практически ничего в предпочтениях не изменилось, однако видна тенденция на рост спроса на апартаменты и апарт-отели: их суммарная доля выросла на треть, до 10,2%.

Самым популярным российским городом среди путешественников старше 50 лет этим летом стала Москва, на которую приходится 17,8% бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 15,3%. Спрос на жилье в обеих столицах за год практически не изменился. Замыкает тройку Калининград (3,0%), интерес к поездкам сюда среди возрастных путешественников вырос в 1,5 раза. Также россияне старше 50 лет выбирают отдых в отелях Казани (2,8%) и Адлера (2,7%), причем оба этих города стали менее популярными — на 20 и 80% соответственно.

Среди зарубежных направлений путешественники в возрасте 50+ отдают предпочтение Турции: доля бронирований в отелях страны составила 12,7%, что, однако, на треть меньше лета 2024-го. А вот популярность Италии за год выросла в 2 раза, и в итоге страна вышла на второе место топа с долей 9,7%. Почти столько же путешественников отдыхали и в ОАЭ: доля направления составила 9,3%, что на 20% больше прошлого лета. В топ-5 вошли также Франция (6,2%), где отели бронировали в 1,5 раза чаще, и Беларусь (6,0%, доля снизилась на 20%).