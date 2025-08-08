Turkish Airlines отказала россиянам с ребенком в перелете

Семью из Санкт-Петербурга с полуторагодовалым сыном не пустили на борт летевшего из турецкой Антальи самолета авиакомпании Turkish Airlines якобы из-за отсутствия специального кресла для ребенка.

По словам матери семейства, билеты на обратный рейс были заранее куплены на всех. Они без каких-либо проблем прилетели с ребенком на руках из Санкт-Петербурга в Анталью — около них было свободное кресло для вещей. Однако уже на обратном пути после регистрации семья столкнулась с неожиданной проблемой.

Представители перевозчика заявили, что не пустят россиян на борт, так как у пассажиров нет «специального сидения для ребенка». При этом они не предложили каких-либо альтернативных вариантов, например, посадить сына на время полета на колени. Петербуржцам пришлось аннулировать имеющиеся билеты и покупать новые.