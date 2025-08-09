Роспотребнадзор разбирается с массовым отравлением в Турции

Вчерашнее сообщение о случае отравления российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье заметили в Роспотребнадзоре. Ведомство запросило у Минздрава Турции информацию о результатах расследования инцидента и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации на курорте. Обмен такими данными предусмотрен в совместном меморандуме по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов.

© РИА Новости

В соцсетях отдыхающие пожаловались на плохие условия в отеле, дескать, кругом антисанитария. Некоторые утверждали, что почувствовали недомогание, а у детей появилась рвота. Ранее страховщики уже регистрировали обращения из этого отеля с подобными признаками.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» порекомендовали туристам быть более внимательными при выборе тура.

«Отель сомнительный, самая дешевая 5* в Турции», – написали в паблике.

Профессионалы посчитали, что туристы, скорее всего, бронируют проблемные отели самостоятельно, не обращаясь за рекомендациями к турагентам, и при этом не читают отзывы. Например, в конце июня в соцсетях жаловались, что в Club Hotel Anjeliq молодую пару заселили в маленький номер площадью 10–12 кв. м, где не было даже шкафа.

Турагенты отметили, что в такую гостиницу не стоит ехать – есть альтернативы в бюджетном сегменте. «Хочешь попрощаться со своим клиентом, направь его туда, и больше к тебе он никогда не обратится». «В отель с антирейтингом туристов надо под расписку отправлять, что не будут иметь претензий», – считает один из подписчиков.

Редакция поинтересовалась характеристикой Club Hotel Anjeliq на агрегаторе TripAdvisor: его оценка – «посредственно» с 3,5 баллами по отзывам туристов. При этом из почти 440 комментаторов больше половины назвали свой отдых «отличным», а треть – «ужасным».

Ранее TourDom.ru писал, что в СМИ появились публикации о якобы массовом отравлении туристов в отеле Iberostar Selection Varadero 5* на кубинском курорте Варадеро. Однако жалоб от «десятков» отдыхающих редакция не нашла.