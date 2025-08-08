В РСТ прокомментировали слухи о массовом отравлении туристов в Аланье

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов в беседе с RT рассказал, что информация о массовом отравлении туристов из России в отеле Аланьи не подтверждается.

«Информация об отравлении не подтверждается, обращений туристов страховые компании и туроператоры не фиксируют. РСТ рекомендует проверять источники информации и не цитировать сомнительные Telegram-каналы», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее сообщалось, что десятки туристов из России отравились во время отдыха в пятизвёздочном отеле Club Hotel Anjeliq в турецкой Аланье.

При этом генконсульство России в Турции заявило, что не получало обращений на фоне данных об отравлении российских туристов в Аланье.