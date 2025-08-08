В аэропорту Антальи туристы прождали рейса 17 часов

Пассажиры рейса U6 1562 «Уральских авиалиний» Анталья – Минводы, застрявшие в Турции накануне, в итоге прождали вылета 17 часов. В гостинице, куда их отвезли, людям разрешили только «посидеть».

Туристка, летевшая этим рейсом, поделилась своими впечатлениями от дороги домой с редакцией TourDom.ru. По ее словам, большинство пассажиров провели время в ожидании вылета в терминале аэропорта Антальи. Люди прошли необходимые формальности и находились в стерильной зоне.

«Было предложение от авиакомпании по предоставлению еды и воды в местном заведении аэропорта Taste of Anatolia, с одними и теми же блюдами на протяжении всего этого времени (но и на том спасибо). Спустя 7 часов ожидания людям предложили выйти из терминала, забрав багаж, чтобы поехать в отель. Причем свободных номеров там не было, нам давали возможность лишь побыть в лобби бара».

Из 230 пассажиров на такие условия согласились 80. Остальные остались в чистой зоне аэропорта.

«Люди с маленькими детьми, пожилые, беременные и просто уставшие сидели и ждали в неизвестности. При этом никаких комментариев и объяснений от “Уральских авиалиний” за все время нахождения в аэропорту мы не услышали. Люди звонили, писали, обращались к своим туроператорам. Ответ прозвучал часов через 10: ждите, ваш рейс вообще не зарегистрирован, на него нет свободного самолета!»

В 21:00 сотрудник авиакомпании сообщил, что рейс переносится предварительно на 01:40. В 22:17 назначили гейт, пассажиры «прокричали ура». Но радость оказалась преждевременной, вылет в результате перенесли на полночь. В Минводы аэробус прибыл в 02:14, с 17-часовой задержкой от расписания.