Почему российские туристы отказываются от аренды вилл в Азии

Туристы из России испугались смертельной болезни и отказались от аренды частных домов во время отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, отдыхающие в Китае и Юго-Восточной Азии российские путешественники воздержались от пребывания на виллах, так как частные дома не обрабатываются от комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Россияне предпочитают останавливаться в отелях с москитными сетками и не выходить из номеров днем, пока насекомые наиболее активны.

Также туристы меняют купальники на закрытую одежду. Чтобы не заразиться лихорадкой чикунгунья, врачи рекомендовали им использовать стандартные способы защиты в виде репеллентов и воздержаться от посещения мест с высокой влажностью.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вспыхнувшая в китайской провинции лихорадка — это вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые. Она не передается от человека к человеку, однако риски завоза вируса в Россию есть.