«Мне восемь раз предлагали наркотики». Блогер описала отдых на курорте Европы

Тревел-блогерша Пенни Уро отправилась на отдых на курорт Европы и описала его ночную жизнь словами «мне восемь раз предлагали наркотики». Своими впечатлениями путешественница поделилась с изданием What's The Jam.

Британская туристка провела четыре дня в отеле Vibra Algarb в Плайя-ден-Босса на испанском острове Ибица.

«Единственной причиной, по которой я туда поехала, были ночные тусовки. Я переживала некоторые личные трудности и хотела попутешествовать одна и просто расслабиться», — рассказала Уро.

Отдыхавшая путешественница посетила местные ночные клубы и отметила, что наркокультура на острове может порой зайти слишком далеко.

«Охранники устраивают небольшое представление на входе, проверяя вашу сумку. Но я не думаю, что их вообще волнует, есть ли у вас там что-нибудь, учитывая количество наркотиков, которые употреблялись в этих заведениях. Каждый второй человек, проходивший мимо меня, был под кайфом», — отметила блогерша.

Она объяснила пристрастие испанцев и туристов к наркотическим веществам высокой ценой на алкогольные напитки в барах. Девушка призналась, что когда возвращалась ночью в отель, к ней на улице восемь раз подходили мужчины, пытавшиеся продать ей запрещенные вещества.

Также британка отметила, что не смогла потанцевать в нескольких клубах из-за их тесноты и скопления людей.

«Похоже, у них нет ограничений на количество посетителей. Поэтому все толпились как в бочке с сардинами», — подчеркнула туристка.

