Российские путешественники открыли для себя райский остров в Китае

Хайнань стремительно набирает популярность у российских путешественников, предлагая безвизовый въезд, роскошные пляжи и современную инфраструктуру. Власти острова готовятся к рекордному наплыву гостей, расширяя отельную базу и развивая туристические зоны.

© runews24.ru

Тропический остров Хайнань, омываемый лазурными водами Южно-Китайского моря, в 2025 году стал настоящим открытием для российских туристов. За первые семь месяцев сюда приехало в два раза больше наших соотечественников, чем за аналогичный период прошлого года, и теперь каждый третий иностранный гость на острове — из России. Местные власти с гордостью отмечают, что даже в доковидном 2019 году Хайнань не видел такого ажиотажа.

Курорт активно готовится к новым рекордам: строятся современные отели, открываются тематические парки и благоустраиваются пляжные зоны. Протяженные побережья с белоснежным песком, термальные источники и уникальная китайская культура делают отдых здесь по-настоящему многогранным. Особый интерес у россиян вызывает безвизовый въезд для организованных групп, что значительно упрощает планирование поездки.

Эксперты турбизнеса уверены: к концу года Хайнань войдет в топ-3 зимних направлений наряду с Таиландом и Вьетнамом. А пока остров манит туристов мягким климатом, где даже в январе столбик термометра редко опускается ниже +22°C. Для тех, кто мечтает о райском отдыхе без долгих перелетов на другой край света, Хайнань становится идеальным выбором — близким, но таким непохожим на привычные курорты.