Как отсутствие прямых рейсов сказалось на путешествиях россиян

По итогам прошлого года Франция выдала россиянам на 24 506 больше туристических виз, чем в 2023-м, Италия – на 18 681, Испания – на 14 447. Такие цифры опубликовал 7 августа испанский туристический сайт tourinews.es со ссылкой на данные Европейской комиссии. Как пишет издание, те же три страны, Франция, Италия, Испания, – в лидерах спроса в Европе у российских туристов и в этом году.

Тот факт, что интерес наших соотечественников к отдыху в Европе сохраняется, несмотря на уже более чем трехлетнее отсутствие прямого авиасообщения, порталу «ТурДом» подтвердила управляющий партнер испанской принимающей компании iTravex Эллада Пескова:

«Спрос на поездки растет. Этому способствует и увеличение числа стыковочных рейсов лоукост-перевозчиков, в частности в Барселону через Ереван и Стамбул. Есть варианты перелетов с пересадками в ОАЭ, Катаре, Марокко и т. д.».

Как рассказала эксперт, в этом году ее DMC приняла в Испании несколько групп турагентов из РФ, прибывших по линии туроператоров в ознакомительные поездки.

«В странах Южной Европы, как и в прошлые годы, доброжелательно относятся к российским туристам. В ресторанах по-прежнему доступны варианты меню на русском языке, во многих магазинах покупателей готовы обслужить русскоязычные продавцы. Туристам здесь комфортно», – добавила Эллада Пескова.

Судя по презентации PAC Group, продемонстрированной на недавнем мероприятии PAC Fest 2025, этот туроператор, многолетний лидер рейтингов «БАНКО» по Италии и некоторым другим европейским странам, и сейчас достаточно активен в отправке туристов в Европу. Италия занимает в его текущих объемах 5%, Франция – 3%, а в сумме на эти две страны приходится более существенная доля, чем, например, на Таиланд, такая же, как на Турцию, и лишь на 2% меньшая, чем на ОАЭ. Продажи туров во Францию в этом году выросли у туроператора на 78% по сравнению с 2024-м, в Италию – на 52%.

Позитивную динамику спроса на Европу отмечают и в «Русском Экспрессе». Продажи увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом, а за последние 2 недели прирост к предыдущим двум неделям составил 15%, рассказали в компании. Чаще всего клиенты туроператора выбирают поездки в Италию, Францию, на Кипр и в Грецию, появляются запросы на Австрию и Швейцарию, куда прежде были единичные бронирования. Кроме того, по словам представителя «Русского Экспресса», благодаря росту спроса возвращается возможность собирать полноценные русскоязычные группы под экскурсионные программы в Европу.

